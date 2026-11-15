Stadt Wien eröffnet in Floridsdorf Österreichs größte Schule für Kindergartenpädagogik

Die Stadt Wien hat in Floridsdorf den Neubau der bafep21 eröffnet. Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik ist laut Stadt die größte ihrer Art in Österreich, mit dem Neubau sind 200 zusätzliche Ausbildungsplätze entstanden. Im Endausbau bietet der Standort Platz für bis zu 1.000 Auszubildende, teilt die Stadt Wien mit.

Die Schule ist zu Beginn des Schuljahres im Herbst 2026 in das neue Gebäude übersiedelt und unterrichtet dort bereits. Ausgebildet werden Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen sowie Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen, mit praxisnahen Wegen vor allem für Erwachsene und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.