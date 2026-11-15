Stadt Wien eröffnet in Floridsdorf Österreichs größte Schule für Kindergartenpädagogik
Mit einem Neubau will die Stadt Wien mehr Pädagoginnen und Pädagogen für ihre Kindergärten ausbilden. Wie viele Plätze die bafep21 jetzt bietet, für wen die Ausbildung gedacht ist und was im Gebäude sonst noch steckt.
Die Stadt Wien hat in Floridsdorf den Neubau der bafep21 eröffnet. Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik ist laut Stadt die größte ihrer Art in Österreich, mit dem Neubau sind 200 zusätzliche Ausbildungsplätze entstanden. Im Endausbau bietet der Standort Platz für bis zu 1.000 Auszubildende, teilt die Stadt Wien mit.
Die Schule ist zu Beginn des Schuljahres im Herbst 2026 in das neue Gebäude übersiedelt und unterrichtet dort bereits. Ausgebildet werden Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen sowie Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen, mit praxisnahen Wegen vor allem für Erwachsene und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.
Ausbildung gegen den Personalmangel in Kindergärten
Mit dem Ausbau will die Stadt dem Fachkräftemangel in den Wiener Kindergärten entgegenwirken. Karin Broukal, Leiterin der Abteilung Stadt Wien Kindergärten, sieht in der bafep21 einen Beitrag dazu, die Kindergärten langfristig mit qualifiziertem Personal zu versorgen.
Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) verweist darauf, dass mit dem Ausbau Qualität und Kapazität des Standorts gestiegen seien. Das pädagogische Konzept sei gemeinsam mit Lehrenden und Auszubildenden entwickelt worden. Die Stadt wolle damit auch Wertschätzung für die Arbeit der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen zeigen.
Ein Praxiskindergarten mit zehn Gruppen im Haus
Das Gebäude hat rund 19.000 Quadratmeter Fläche und gehört zum Schulbauprogramm BIENE II der Stadt. Integriert ist ein Praxiskindergarten mit zehn Gruppen, in dem die Auszubildenden direkt im Haus Erfahrung sammeln. Dazu kommen ein Kinderlabor, eine Musikwerkstatt, ein Kinderatelier, eine Kinderbibliothek und ein Kinderparlament, außerdem ein großer Hörsaal, eine Bibliothek, zwei Turnsäle und ein Veranstaltungssaal.
Die Energie liefern 92 Wärmepumpen, die an Erdsonden mit je 150 Metern Tiefe hängen. Eine Photovoltaikanlage mit rund 860 Quadratmetern liefert Strom für den Eigenverbrauch. „Die Energieversorgung erfolgt etwa über Wärmepumpen mit 92 Tiefensonden“, sagt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Fassaden, Terrassen und Dächer sind begrünt.
Neubau mit Symposium eröffnet
Zur Eröffnung lud die Abteilung Stadt Wien Kindergärten zu einem Symposium. Neben den beiden Stadträtinnen sprachen dort Direktorin Nicole Kalteis und Catherine Walter-Laager, Vizerektorin der Universität Graz.
Was das für Eltern und Interessierte heißt
Im Praxiskindergarten der Schule gibt es zehn Kindergartengruppen. Wer sich für einen Beruf im Kindergarten interessiert, findet in der bafep21 Ausbildungswege für Elementarpädagogik und Assistenzpädagogik, die sich ausdrücklich auch an Erwachsene und Menschen mit Berufserfahrung in anderen Bereichen richten. Mehr Personal soll mittelfristig auch die Betreuung in den städtischen Kindergärten absichern.