Arbeitsministerin Schumann besuchte bfi St. Stefan: Ausbildung im Zeichen der Fachkräfteoffensive

„Gerade in Zeiten des Wandels brauchen wir eine starke, regionale Bildungsinfrastruktur, die Menschen in allen Lebenslagen qualifiziert und ihnen Perspektiven bietet“, erklärte Gottfried Pototschnig, Geschäftsführer des bfi-Kärnten. Er betonte, dass die Schwerpunkte der Ministerin – Qualifizierung in Zukunftsbranchen, Ausbau der Weiterbildung und Chancengleichheit – am Standort St. Stefan täglich umgesetzt würden.

Das Ausbildungszentrum wurde 1973 als erste überbetriebliche Lehrwerkstätte Österreichs gegründet und zuletzt mit rund 2,7 Millionen Euro modernisiert. Heute verfügt es über eine Kapazität von mehr als 220 gleichzeitigen Ausbildungsplätzen. Lehrlinge, Fachkräfte und Studierende nutzen die moderne Infrastruktur, darunter CNC-Werkstätten, Robotik-Labors, Virtual-Welding-Stationen sowie cyber-physische Produktionssysteme nach Industrie-4.0-Standard.