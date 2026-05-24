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Zypern wählt ein neues Parlament

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In der kleinen EU-Inselrepublik Zypern wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der konservativen Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) und der linken Aufbaupartei des Werktätigen Volkes (AKEL) hin. Laut Innenministerium werben 17 Parteien um die Stimmen von rund 569.000 Wahlberechtigten.

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Direkte Auswirkungen auf die Regierung hat die Wahl allerdings nicht: Die politische Macht liegt beim Staatsoberhaupt, das direkt vom Volk gewählt wird. Der konservative Präsident Nikos Christodoulidis, der seit 2023 im Amt ist, bildet die Regierung und führt sie. Das Parlament übernimmt vor allem eine Kontrollfunktion. Die Wahl gilt daher als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028.

Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MESZ) und schließen um 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ). Direkt danach werden erste Prognosen auf Basis von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe erwartet. Mit einem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird gegen 19.30 Uhr MESZ gerechnet.

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