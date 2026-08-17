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Sechs Tote bei ukrainischem Raketenangriff in Belgorod

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Belgorod war schon öfter Ziel von ukrainischen Angriffen
©Afp, ANDREY BORODULIN, APA
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Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod sind örtlichen Angaben zufolge sechs Menschen getötet worden. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie der kommissarische Gouverneur Alexander Schuwajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Unter den Verletzten befinde sich auch ein 14-jähriges Kind. Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete über einen Toten nach russischen Angriffen in der grenznahen Stadt Kramatorsk.

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Die Region Belgorod mit ihrer Grenze zur Ukraine ist seit Jahren immer wieder das Ziel von Gegenangriffen Kiews zur Verteidigung gegen die russische Invasion. Dabei setzt Kiew inzwischen zunehmend schnellere und weitreichende Waffen ein. Die Ukraine wehrt sich seit viereinhalb Jahren mit westlicher militärischer Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg.

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge bei einem nächtlichen Angriff die Hafen-Infrastruktur im Bezirk Ismajil in der südukrainischen Region Odessa ins Visier genommen. Dabei sind Brände entstanden, die inzwischen gelöscht wurden, wie die Behörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilten. Ismajil liegt nahe der rumänischen Grenze und beherbergt den größten ukrainischen Hafen an der Donau.

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