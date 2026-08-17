Unterstützer von Anti-Kriegspartei in Moskau festgenommen

Rybakow forderte vor Gericht die Freilassung der Menschen und ein Ende der Einschüchterungsversuche durch die Polizei. Das Oberste Gericht Russlands verhandelte erneut über den Ausschluss von Jabloko von der Parlamentswahl vom 18. bis 20. September. Die Partei hatte Berufung eingelegt gegen den vor einer Woche vom Gericht beschlossenen Entzug der Zulassung zur Duma-Wahl. Die Aussichten, dass Jabloko doch noch zugelassen wird, gelten als düster.

Das Gericht hatte einer Klage der kremltreuen ultranationalistischen Partei Rodina stattgegeben, die Jabloko Verstöße gegen Russlands Wahlgesetze vorgeworfen hatte. Über die Berufung entscheidet ein dreiköpfiges Richterkollegium. Zeitgleich begann im nordwestrussischen Pskow die Urteilsverkündung gegen Jabloko-Vizechef Lew Schlosberg wegen "Diskreditierung der Armee".

Jabloko hatte bereits am Wochenende ihre Unterstützer vor Druck seitens der Polizei gewarnt. Demnach gab es vereinzelte Hausbesuche der Uniformierten bei Jabloko-Unterstützern mit der Warnung, sich von dem Prozess fernzuhalten. Unter den Festgenommenen ist laut Jabloko auch der Schauspieler Viktor Balabanow, der für die Partei bei der Duma-Wahl im September kandidieren sollte.

Jabloko (Russisch für "Apfel") tritt für einen Waffenstillstand in dem seit knapp viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Kremltreue Parteien kritisieren die Jabloko-Mitglieder als Verräter und Agenten des Westens. Zugelassen zur Duma-Wahl in vier Wochen sind zehn Parteien, die allesamt auf Kremllinie liegen und den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine unterstützen.