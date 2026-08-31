Zwei Tote bei Raketenangriff auf russische Stadt Belgorod

Ein Logistikzentrum in der russischen Stadt Jekaterinburg wurde nach Angaben der örtlichen Behörden Ziel eines Drohnenangriffs. Drohnen und herabstürzende Trümmerteile hätten Wohngebäude und eine Logistikanlage getroffen, teilte der zuständige Gouverneur mit. Das genaue Ziel des Angriffs nannte er nicht. Menschen seien bei dem Vorfall nicht zu Schaden gekommen.

Jekaterinburg, eine der größten Städte Russlands, liegt mehr als 1400 Kilometer östlich von Moskau. In letzter Zeit hat es wiederholt Drohnenangriffe auf Anlagen von Online-Händlern in verschiedenen Städten Russlands gegeben. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den Angriffskrieg Russlands.

Das von Russland kontrollierte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wird nach Angaben des russischen Staatskonzerns Rosatom derzeit mit Notstromaggregaten versorgt. Priorität habe nun, die Anlage im Südosten der Ukraine mit ausreichend Diesel zu versorgen, erklärte Rosatom-Chef Alexei Lichatschow. Die Lage sei unter Kontrolle, dies könne jedoch kein Dauerzustand sein. Er hoffe auf eine lokale Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine, um Reparaturarbeiten an der beschädigten Stromleitung Ferrosplawnaja-1 zu ermöglichen.