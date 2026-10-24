ABO

Zwei Explosionen in saudi-arabischer Hauptstadt Riad

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
In Riad waren am Samstagmorgen zwei Explosionen zu hören
©Afp, APA, FAYEZ NURELDINE
In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad waren am frühen Samstagmorgen zwei Explosionen zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Frühwarnsystem sei aktiviert worden, um die Bewohner vor einer möglichen Bedrohung zu warnen, teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen erklärte, sie habe eine ballistische Rakete abgeschossen, die auf Riad zusteuerte, sowie eine Drohne im Osten des Landes.

von

News auf Google bevorzugen

Saudi-Arabien ist seit Monatsbeginn fast täglich Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz ausgesetzt. Die Houthis feuerten in den vergangenen Wochen wiederholt Drohnen und Raketen aus dem Jemen auf saudi-arabische Flughäfen ab. Bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad waren am 10. Oktober 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.

Saudi-Arabien führt seit mehr als einem Jahrzehnt eine Militärkoalition an, die die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die vom Iran finanzierten Houthis unterstützt. Dieser Bürgerkrieg, bei dem von Hunderttausenden Toten durch direkte und indirekte Kriegsfolgen ausgegangen wird, ist im Zuge des Iran-Kriegs neu aufgeflammt.

Bei der neuen Gewalt im Jemen wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit August mindestens 1.500 Menschen getötet. Mehr als 6.900 weitere Menschen seien im selben Zeitraum verletzt worden, teilte die WHO mit. Die UNO-Organisation bekommt allerdings keine Opferzahlen aus Gebieten, die von den Houthis kontrolliert werden. Die Zahl der Toten und Verletzten seit der neuen Eskalation vor einigen Monaten dürfte deshalb noch deutlich höher liegen.

A picture taken on September 22, 2020 shows a Saudi national flag in Riyadh. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
70.000 Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein
Politik
In Frankreich finden landesweit neue Proteste statt
Israel-Wahl am 27. Oktober: Eisenkot fordert Netanjahu heraus, so läuft die Abstimmung
Politik
Israel-Wahl am 27. Oktober: Eisenkot fordert Netanjahu heraus, so läuft die Abstimmung
Israel zerstört palästinensische Häuser
Politik
Israel startet im Westjordanland "Anti-Terror-Operation"
Einsatzkräfte nach Schussattacke in Trappes
Politik
Ein Toter bei mutmaßlich rassistischem Anschlag nahe Paris
Einer der Angreifer vor Kirche in Karak
Politik
Sieben Tote bei Anschlag auf Kirche in Jordanien
Schussattentat nahe Hebron
Politik
Israel will Westjordanland nach Angriff komplett abriegeln
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER