Zwei Explosionen in saudi-arabischer Hauptstadt Riad

Saudi-Arabien ist seit Monatsbeginn fast täglich Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz ausgesetzt. Die Houthis feuerten in den vergangenen Wochen wiederholt Drohnen und Raketen aus dem Jemen auf saudi-arabische Flughäfen ab. Bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad waren am 10. Oktober 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.

Saudi-Arabien führt seit mehr als einem Jahrzehnt eine Militärkoalition an, die die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die vom Iran finanzierten Houthis unterstützt. Dieser Bürgerkrieg, bei dem von Hunderttausenden Toten durch direkte und indirekte Kriegsfolgen ausgegangen wird, ist im Zuge des Iran-Kriegs neu aufgeflammt.

Bei der neuen Gewalt im Jemen wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit August mindestens 1.500 Menschen getötet. Mehr als 6.900 weitere Menschen seien im selben Zeitraum verletzt worden, teilte die WHO mit. Die UNO-Organisation bekommt allerdings keine Opferzahlen aus Gebieten, die von den Houthis kontrolliert werden. Die Zahl der Toten und Verletzten seit der neuen Eskalation vor einigen Monaten dürfte deshalb noch deutlich höher liegen.