Israel will Westjordanland nach Angriff komplett abriegeln

Netanyahu sprach den "heldenhaften Kämpfern" seine Anerkennung aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung, wie es in seiner Erklärung weiter hieß. Er habe das Militär angewiesen, einen Sperrgürtel um die Stadt Hebron zu errichten und sich ab dem heutigen Freitag auf eine "vollständige Abriegelung des gesamten Westjordanlandes" vorzubereiten. In Gruppen des Onlinedienstes Telegram hieß es, dass in der Region bereits viele Kontrollpunkte geschlossen seien.

Israels Einsatzkräfte führen demnach "umfangreiche Verhaftungswellen" durch, sagte Netanyahu weiter. "Wir werden die Hamas-Terroristen und ihre Auftraggeber überall und jederzeit verfolgen." Ob die beiden mutmaßlichen Täter Mitglieder der Hamas waren, war zunächst unklar. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass sie aus Hebron stammten und miteinander verwandt seien.

Der Angriff ereignete sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Westjordanland sowie wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel. Bei dem Schussattentat von Palästinensern wurden israelischen Angaben zufolge mehrere Israelis teils lebensgefährlich verletzt. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte in der Früh mit, insgesamt seien fünf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen befinden sich demnach in kritischem Zustand.

Eine Abriegelung des Westjordanlands vor der Wahl wäre nicht ungewöhnlich. Werden die Übergänge geschlossen, können die meisten Palästinenser nicht mehr nach Israel etwa zur medizinischen Behandlung oder für Verwandtenbesuche einreisen. Sie brauchen dafür generell eine vorherige Genehmigung. Palästinenser mit Wohnsitz im arabisch geprägten Ost-Jerusalem sollten von der möglichen Schließung der Übergänge nicht betroffen sein und diese trotzdem passieren können, war vor Ort zu vernehmen.

Netanyahu, der auf eine Wiederwahl hofft, ordnete seine Likud-Partei an, alle für Freitag geplanten Wahlkampfveranstaltungen abzusagen. Die Sicherheit der Israelis ist für Netanyahu und seine rechtsextremen Koalitionspartner ein zentrales Wahlkampfthema. Mehrere Minister, darunter der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir, fordern regelmäßig eine stärkere israelische Kontrolle über das Westjordanland.

Nach dem Angriff forderte Ben Gvir die "Auflösung" der im Westjordanland teilweise herrschenden Palästinensischen Autonomiebehörde. "Wir dürfen nicht warten, bis sich ein 7. Oktober (im Westjordanland) ereignet. Dort wird der nächste Krieg ausbrechen", erklärte der Minister, der sich an den Tatort begab. "Die Palästinensische Autonomiebehörde muss aufgelöst und entmilitarisiert werden", betonte er.

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich forderte, die israelische Armee müsse im Westjordanland "genau wie im Gazastreifen" vorgehen. "Es gibt keine andere Option als eine umfassende Militäroperation in Judäa und Samaria (offizielle israelische Bezeichnung für das Westjordanland, Anm.), um die Palästinensische Autonomiebehörde zu zerschlagen, Waffen einzuziehen und Terroristen zu eliminieren. Genau wie in Gaza und im Libanon", sagte Smotrich, der auch ein Amt im Verteidigungsministerium bekleidet. "In der nächsten Regierung wird dies eine der ersten Maßnahmen sein, die wir fordern und umsetzen müssen", betonte er.

Netanyahus wichtigster Herausforderer bei der Wahl, der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot, würdigte unterdessen den "Mut der Soldaten", die "einen schweren Anschlag verhindert haben". Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas sprach in einer Erklärung von einem "heldenhaften Einsatz", beanspruchte diesen jedoch nicht für sich.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg weiter verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden dort seitdem mehr als 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und eigenen Anschlägen getötet. Auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat deutlich zugenommen.

Am 27. Oktober sollen die Menschen in Israel ein neues Parlament wählen. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum. Laut Umfragen könnte es sowohl für das Lager des amtierenden Ministerpräsidenten Netanyahu als auch für die Opposition schwierig werden, eine Mehrheit zu sichern.

Israel hält das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 besetzt. Dort leben rund drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 israelische Siedler, deren Siedlungen nach Völkerrecht illegal sind.