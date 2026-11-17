An der größten Kundgebung auf dem Platz des Slowakischen Nationalaufstands (SNP-Platz) in der Hauptstadt Bratislava nahmen nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Veranstalter rund 25.000 Demonstranten teil, wie das Onlineportal der Zeitung Sme berichtete. Die Menschen gedachten des Sturzes der kommunistischen Diktatur und forderten mehr Unterstützung für die Ukraine. Auf Plakaten waren Parolen wie "Russen nach Hause!" und "Ich will kein Land, aus dem man fliehen muss" zu lesen.

Vor allem aber skandierte die Menge Parolen wie "Wir haben genug von Fico!" und hielt Transparente in die Höhe, die ein Ende der von Fico geführten Dreiparteienregierung verlangten. Michal Simecka, der Chef der liberalen größten Oppositionspartei Progressive Slowakei (PS), warf der Regierung von Fico vor, sie habe die Wirtschaft, die Kultur, die Natur, den Rechtsstaat und auch den Ruf der Slowakei im Ausland ruiniert.

Der 17. November ist in der Slowakei (ebenso wie in Tschechien) ein nationaler Feiertag zum Gedenken an den Fall der kommunistischen Führung 1989. Seine offizielle Bezeichnung lautet: "Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie". In der Slowakei ist der Tag aber seit 2025 (wie auch einzelne andere Feiertage) nicht mehr arbeitsfrei. Die Regierung hatte diese Regelung mit "Sparmaßnahmen" begründet, damit an solchen Feiertagen keine Steuereinnahmen entfallen.