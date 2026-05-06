Immigration, Inflation, Gesundheit: Drei Viertel sehen Österreich auf dem falschen Weg

Den größten Zuwachs bekamen in den vergangenen Monaten die Themen finanzielle und politische Korruption (19 Prozent) sowie militärische Konflikte zwischen Staaten (16 Prozent) mit jeweils einem Plus von fünf Prozentpunkten. Angesichts des Umfragezeitraums April 2026 erscheint das jetzt nicht so überraschend – Stichworte Korruptionsprozess gegen Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Iran-Konflikt. Das Thema Steuern (16 Prozent, drei Prozentpunkte plus) beschäftigt die heimische Bevölkerung ebenfalls zusehends. Hingegen spielt der Klimawandel im Sorgenkonstrukt der Österreicherinnen und Österreicher mit 14 Prozent nur mehr eine eher untergeordnete Rolle, ist aber immerhin in die Top Ten der größten Sorgen zurückgekehrt.

Vor allem Männer haben vor der Zuwanderung am meisten Angst – der Anteil liegt hier bei 41 Prozent. Auch bei der Bevölkerung ab 30 spielt diese Sorge eine größere Rolle, vor allem eine unkontrollierte Zuwanderung und damit verbundene Herausforderungen für Gesellschaft und Sozialsystem. Im internationalen Vergleich sticht Österreich hier durchaus hervor: Nur in Großbritannien sorgen sich mit 41 Prozent noch mehr um die Zuwanderung als hierzulande. Extremismus sehen die Österreicherinnen und Österreicher hingegen kaum als Problem, nur 13 Prozent gaben dies an, allerdings nahm die Sorge davor im Vergleich zur Vorerhebung zu.