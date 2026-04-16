Leitartikel: Ein Machtwechsel ist noch lange kein Ideologiewechsel

Der deutliche Sieg von Péter Magyar ist historisch. Die Jubelfeiern der vor allem jungen Menschen auf den Straßen, die Orbán ab- und für Europa gewählt haben, sind nachvollziehbar. Putin und Trump verlieren ihren wichtigsten Verbündeten innerhalb der EU. Ungarn war in den vergangenen Jahren mehr als ein unbequemer EU-Staat: Es wurde zum Vorbild für rechtspopulistische Kräfte in Europa – und zum Beispiel dafür, wie demokratische Systeme von innen ausgehöhlt werden können. Gerade deshalb reicht die europäische Erleichterung nicht. Vielmehr stellt sich die Frage, wie viel echte Wende in diesem Machtwechsel steckt – und wie viel bloß ein personeller Wechsel in einem ideologisch nach rechts verschobenen System. Für die Antworten braucht es Geduld.

Die Bilanz dieser 16 Orbán-Jahre ist ernüchternd. Seit 2010 hat Fidesz Ungarn politisch und institutionell umgebaut. Der „Freedom of the World Index“ bildet diesen Wandel ab: von 90 Punkten zu Beginn von Orbáns Amtszeit auf 65 Punkte heute. Von „frei“ zu „teilweise frei“. Dazu kamen migrationsfeindliche und LGBT+-feindliche Gesetze, eingeschränkte Medienfreiheit, politischer Druck auf Universitäten und NGOs sowie ein Staat, der kritische Stimmen systematisch an den Rand drängte. Und doch blieb dieses System demokratisch legitimiert, abgesichert durch ein Wahlsystem und Wahlerfolge.