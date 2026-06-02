Rotes Wien in der Krise: Was bleibt?

In Wien Akzente zu setzen, ist für die österreichische Sozialdemokratie von größter Bedeutung: Hier ist sie zumindest auf kommunaler Ebene bestimmend, hier kann sie so viele Stimmen gewinnen wie sonst nirgends.

Umso schmerzlicher ist es für sie, dass die Stadt unter Führung von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in budgetären Nöten steckt und auch bei Sozialleistungen wie der Mindestsicherung spart, die ihr bisher so wichtig waren.