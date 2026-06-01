Leitartikel: Warum nicht auf Bildung, Forschung und Wissen setzen?

Die geplanten Einsparungen bei den Universitäten wurden vorerst vertagt. Doch genau darin liegt das Problem: Österreich diskutiert Bildungspolitik zunehmend als Kostenfrage – und immer seltener als strategische Zukunftsentscheidung.
Das waren Zeiten, als in Österreich noch groß gedacht wurde. Oder zumindest groß angekündigt. Mitten in der Pandemie präsentierte die damalige Bundesregierung unter Sebastian Kurz 2020 eine neue „Digitaluni“ in Linz.
Österreich sollte zum internationalen Hotspot für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz werden – zumindest laut politischer Erzählung. Ein Zukunftsprojekt voller Pathos und Standortversprechen. Die Botschaft war klar: Dieses Land versteht Bildung und Technologie als Zukunftsfrage.
Ein bekanntes Problem
Die Universität existiert zwar – mittlerweile als „IT:U – Interdisciplinary Transformation University Austria“, doch vom angekündigten internationalen Leuchtturm und dem „Österreich wird Silicon Valley“-Narrativ ist bislang wenig zu sehen. Ab 2029/30 ist der Start der ersten Bachelorstudien geplant. Bis zum Jahr 2030/31 soll die IT:U rund 5.000 Studierende und bis 2036/37 etwa 150 Professorinnen und Professoren und Äquivalente haben.
Vor allem aber zeigt die Geschichte ein bekanntes Problem: Die Politik kündigt Zukunft gern groß an, tut sich aber schwer damit, solche Ambitionen langfristig durchzutragen. Doch worauf soll ein Land ohne Rohstoffe und ohne globale Tech-Konzerne eigentlich setzen, wenn nicht auf Bildung, Forschung und Wissen?
Reformen ohne Mut
Genau dieses Muster zeigt sich gerade wieder. Die Entscheidung über Einsparungen im Universitätsbudget wurde zwar vorerst vertagt. Doch schon die Vertagung erzählt etwas über den Zustand dieses Landes. Österreich wirkt in Bildungsfragen zunehmend wie ein Land, das sich vor den Zukunftsentscheidungen drückt: finanzpolitisch getrieben, strategisch erstaunlich ambitionslos. Reformmüde und reformunwillig.
Natürlich muss ein Staat sparen. Natürlich darf auch der Hochschulbereich kein unantastbarer Bereich sein. Doppelgleisigkeiten und ineffiziente Verwaltungsstrukturen gibt es auch hier. Wer behauptet, jeder Euro im System werde perfekt eingesetzt, macht es sich zu einfach. Doch statt ernsthaft darüber zu diskutieren, welche Forschung, welche Ausbildung und welche Universitäten Österreich in zehn oder 20 Jahren braucht, kreist die Debatte da wie dort reflexhaft um Kürzungen, Unfinanzierbarkeit und Besitzstände.
Das zeigte zuletzt auch die Diskussion über die sechsjährige Volksschule. Man kann für dieses Modell sein oder dagegen. Bemerkenswert war allerdings, wie rasch die Idee unter anderem mit dem Hinweis, sie sei „nicht stemmbar“, abgeräumt wurde. Noch bevor ernsthaft über pädagogische Chancen, soziale Durchlässigkeit oder internationale Erfahrungen diskutiert wurde, dominierte bereits die – vorgeschobene – Infrastrukturfrage. Als wäre Bildungspolitik vor allem ein logistisches Problem.
Tradition vor Zukunft
Ähnlich verlief die leidenschaftlich geführte Debatte um die Lateinstunden. Wochenlang wurde erbittert um ein klassisches Bildungsprivileg gerungen. Die Eliten mobilisierten erfolgreich für den Erhalt – oder zumindest geringere Kürzungen – eines traditionellen Fachs. Das ist legitim.
Antworten auf die größeren Fragen blieben allerdings auch hier offen: Wie soll ein Bildungssystem aussehen, das Kinder auf eine Welt vorbereitet, die von Künstlicher Intelligenz, globalem Wettbewerb, Migration und digitaler Beschleunigung geprägt ist? Warum verteidigen wir nicht mit der gleichen Leidenschaft unsere Bildungszukunft jenseits vom Lateinunterricht?
Die Konkurrenz um qualifizierte Menschen wird härter. Erst recht in Zeiten einer alternden Gesellschaft. Hochqualifizierte Fachkräfte können sich längst aussuchen, wohin sie gehen. Studien zeigen regelmäßig: Österreich punktet zwar bei Sicherheit und Lebensqualität, aber deutlich weniger bei Offenheit, Willkommenskultur und Karriereperspektiven. Umso wichtiger wären starke Universitäten, gute Schulen und ein klares Bildungsversprechen.
Schließlich sprechen fast alle Parteien ständig von Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Wachstum und Fachkräftemangel. Doch genau bei jenen Institutionen, die diese Zukunft überhaupt erst ermöglichen sollen, beginnt regelmäßig die Sparlogik. Gleichzeitig zeigt das Schulsystem, dass hohe Ausgaben allein nicht reichen. Österreich investiert hier vergleichsweise viel Geld – und erzielt dennoch oft nur mittelmäßige Ergebnisse. Auch weil Reformen regelmäßig am politischen Reflex scheitern, bestehende Strukturen möglichst unangetastet zu lassen.
Bildung ist nicht bloß Sozialpolitik. Sie ist Wirtschaftsmodell und Standortstrategie zugleich. Gerade kleinere Länder können es sich nicht leisten, bei Bildung strategisch ambitionslos zu sein. Sie müssen dort exzellent sein, wo es überhaupt Gestaltungsspielraum gibt: bei Schulen, Universitäten, Forschung und Innovation. Denn wer bei Bildung spart, spart nicht irgendwo. Sondern an jener Ressource, von der dieses Land mehr abhängt als andere: den Köpfen seiner Menschen.
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Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 22/2026 erschienen.