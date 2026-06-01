Leitartikel: Warum nicht auf Bildung, Forschung und Wissen setzen?

Genau dieses Muster zeigt sich gerade wieder. Die Entscheidung über Einsparungen im Universitätsbudget wurde zwar vorerst vertagt. Doch schon die Ver­tagung erzählt etwas über den Zustand dieses Landes. Österreich wirkt in Bildungsfragen zunehmend wie ein Land, das sich vor den Zukunftsentscheidungen drückt: finanzpolitisch getrieben, strategisch erstaunlich ambitionslos. Reformmüde und reformunwillig.

Natürlich muss ein Staat sparen. Natürlich darf auch der Hochschulbereich kein unantastbarer Bereich sein. Doppel­gleisigkeiten und ineffiziente Verwaltungsstrukturen gibt es auch hier. Wer behauptet, jeder Euro im System werde perfekt eingesetzt, macht es sich zu einfach. Doch statt ernsthaft darüber zu diskutieren, welche Forschung, welche Ausbildung und welche Universitäten Österreich in zehn oder 20 Jahren braucht, kreist die Debatte da wie dort reflexhaft um Kürzungen, Unfinanzierbarkeit und Besitzstände.

Das zeigte zuletzt auch die Diskussion über die sechsjährige Volksschule. Man kann für dieses Modell sein oder dagegen. Bemerkenswert war allerdings, wie rasch die Idee unter anderem mit dem Hinweis, sie sei „nicht stemmbar“, abgeräumt wurde. Noch bevor ernsthaft über pädagogische Chancen, soziale Durchlässigkeit oder internationale Erfahrungen diskutiert wurde, dominierte bereits die – vorgeschobene – Infrastruk­turfrage. Als wäre Bildungspolitik vor allem ein logistisches Problem.

Tradition vor Zukunft

Ähnlich verlief die leidenschaftlich geführte Debatte um die Lateinstunden. Wochenlang wurde erbittert um ein klassisches Bildungsprivileg gerungen. Die Eliten mobilisierten erfolgreich für den Erhalt – oder zumindest geringere Kürzungen – eines traditionellen Fachs. Das ist legitim.

Antworten auf die größeren Fragen blieben allerdings auch hier offen: Wie soll ein Bildungssystem aussehen, das Kinder auf eine Welt vorbereitet, die von Künstlicher Intelligenz, globalem Wettbewerb, Migration und digitaler Beschleunigung geprägt ist? Warum verteidigen wir nicht mit der gleichen Leidenschaft unsere Bildungszukunft jenseits vom Lateinunterricht?