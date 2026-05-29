2nd Opinion: Propheten und Grottenolme

„Am Abend“, sagt man in Russland, „ist der Russe besonders weise.“ Es gibt für diese Sentenz unterschiedliche Interpretationen, von denen eine mit dem forcierten Konsum destillierter Feldfrüchte zu tun hat. Die gängige Bedeutung scheint aber die zu sein, die man bei uns mit dem Satz „Hinterher ist man immer klüger“ zum Ausdruck bringt.

Bei so gut wie jeder Kritik an Pandemie-Maßnahmen, die, wie ich weiß, auch in der News-Leserschaft zu erbitterten Reaktionen führen kann, bekommt der Kritiker zu hören, dass er doch mit seiner Hinterher-Klugscheißerei dort bleiben möge, wo der Pfeffer wächst. Man habe es eben damals nicht besser gewusst, wohl aber nach bestem Wissen und Gewissen und mit dem Ziel der Rettung möglichst vieler Menschenleben gehandelt.