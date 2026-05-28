Wachsende Abwanderung: Österreichs neues Migrationsproblem

Noch ist Österreich ein Zuwanderungsland. Es gibt jedoch Veränderungen, die weit über den Asylbereich hinausgehen, wo die Zahlen zuletzt eingebrochen sind. Vorläufige Daten zu Migrationsbewegungen im vergangenen Jahr, die die Statistik Austria gerade veröffentlicht hat, unterstreichen dies.

Es wandern immer weniger Menschen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit zu und zugleich sehr viele ab. Der Saldo, der unterm Strich bleibt, wird kleiner und kleiner: Bei den Drittstaatsangehörigen ist er seit 2022, als er aufgrund der Fluchtbewegungen aus der Ukraine besonders hoch war, von mehr als 100.000 auf rund 25.000 eingebrochen. Bei Bürgerinnen und Bürgern von anderen EU- sowie von EFTA-Staaten beträgt er überhaupt nur noch gut 13.000. Niedriger ist er zuletzt Anfang der 2000er-Jahre gewesen.