ÖVP, SPÖ, NEOS: Koalition ohne Perspektive

Das Problem ist aber, dass es an gemeinsamen inhaltlichen Vorstellungen vor allem von ÖVP und SPÖ mangelt. Die Differenzen waren von vornherein groß. Seit geraumer Zeit wachsen sie jedoch: In der Hoffnung, so Freiheitlichen vielleicht doch noch Wind aus den Segeln zu nehmen, drängt die Volkspartei verstärkt, Integrationsbestimmungen zu verschärfen und Sozialleistungen zu kürzen, was Sozialdemokraten in dieser Form ablehnen.

In ihren Reihen wiederum wächst von Sparpaket zu Sparpaket der Druck, endlich Erbschafts- und Vermögenssteuern einzuführen, was mit der ÖVP aber so gar nicht zu machen ist. Sie lehnt selbst eine Grundsteuerreform ab, obwohl eine solche Gemeinden längst zugesagt wäre. Grund: Sie befürchtet, dass sie dadurch nur noch mehr Stimmen verlieren würde; in diesem Fall jene von Eigentümern.