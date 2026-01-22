Iran: Die Macht der Revolutionsgarden

Eigentlich hätten sie 1979 als Leibgarde Ayatollah Ruhollah Chomeinis Leben nach der Revolution schützen sollen. Die Angst kursierte, ein Putsch der Armee würde die neue Führung bald angreifen. Unter seinem Nachfolger Ali Chamenei, der seit 1989 an der Macht ist, wurde aus den Bodyguards aber ein regelrechter Staat im Staat mit großer militärischer und auch wirtschaftlicher Macht. Konzerne in ihrem Dunstkreis kontrollieren die Hälfte der Volkswirtschaft. Die Revolutionswächter betreiben die Drohnen- und Raketenproduktion und verantworten Irans Atomprogramm.

Längst sind es die Profite, die der marode Mullah-Staat für sie abwirft und nicht die Treue zur Führung, die sie antreiben. „Sie haben mit eiserner Faust diesen Aufstand niedergeschlagen, da sie bei einem Regimeumsturz am meisten zu verlieren haben“, betont Afshon Ostovar, der an der US-amerikanischen Navel Postgraduate School lehrt und ein Standardwerk über die Revolutionswächter verfasst hat, in einer aktuellen Analyse. Er bezeichnet sie als den „Schlüssel zur Zukunft des Irans, da sie die zentralen Positionen des Landes besetzen. Militärisch und auch in der Wirtschaft. Mit Korruption und Schmuggel haben ihre Kommandanten ein Vermögen verdient, im Ausland fette Bankkonten, im Iran prunkvolle Häuser“, so Ostovar.