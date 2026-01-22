Iran: Schah-Sohn Reza Pahlewi als Retter?

Die Protestierenden skandierten „Tod dem Diktator“, meinten damit den Obersten Führer Ali Chamenei, der seit 1989 das Land mit absoluter Macht beherrscht und zahlreiche Protestwellen unterdrücken ließ. Doch ein beträchtlicher Teil der Menschen auf den Straßen rief: „Lange lebe der Schah“. Er feuerte sie vom sicheren Exil in Amerika an. Ein Vorgehen, für das er viel Kritik einstecken musste. Er schicke die jungen Menschen im Iran ins Feuer, während er in Deckung seiner Villa blieb, hieß es. „Ich kehre zurück in den Iran“, kündigt er nun an. „Ich bin als Einziger dafür geeignet, das Land in eine stabile Übergangsphase zu führen“, sagt er: „Das entscheide nicht ich, sondern die Menschen auf Irans Straßen, die sich den Schüssen der Sicherheitskräfte entgegengestellt und meinen Namen gerufen haben.“

Doch die Gefahr besteht, dass die Nostalgie für die Ära vor der Islamischen Revolution 1979 derzeit eine größere Rolle spielt als seine faktische Handlungsfähigkeit. Die meisten der Jugendlichen, die jetzt um jeden Preis das Regime der Islamischen Republik beenden wollen, haben die Ära der Monarchie vor 1979 nicht erlebt. Im Iran selbst verfügt Pahlewi über kein solides Netzwerk. Eine Einigung dieser Widerstandskräfte versuchte er bereits mehrmals erfolglos. Einen beherzten Versuch startete er im Juni des vergangenen Jahres. Nach dem 12-Tage-Krieg zwischen Iran und Israel, flankiert von den USA, schien erstmals ein Sturz des Regimes zum Greifen nah. Bei einer opulenten Pressekonferenz in Paris legte damals Reza Pahlewi einen Fahrplan für die ersten 100 Tage nach dem Ende des Regimes vor.

Dieser sah allerdings vor, dass sämtliche Figuren, die in der Übergangsphase etwas zu sagen haben sollten, von ihm selbst bestellt werden. Danach wollte er in einem Referendum die iranische Bevölkerung abstimmen lassen, welche Staatsform sie wollten: Eine Demokratie oder eine konstitutionelle Monarchie. Die Plattform von anderen oppositionellen Kräften scherte jedoch aus. Ein Zuviel an Macht wäre bei diesem Fahrplan für den neuen Schah vorgesehen gewesen.