Wahlkampf in Ungarn: Orbáns Zukunft auf der Kippe

Gegen 19:00 Uhr haben sich auf dem Gelände neben der Fabrik rund 2.000 Menschen versammelt. Unter ihnen ist etwa Lorant, 52. Er sei vor allem hier, um Klarheit zu bekommen, sagt er. Vor sechs Jahren sei er vom Land hierhergezogen, wegen der besseren Jobchancen. Jetzt mache er sich Sorgen, wegen der Fabrik und der giftigen Chemikalien. Er habe bereits zwei Kinder, das reiche ihm. Aber vielleicht will sie ja einmal welche, sagt er, und zeigt auf seine Tochter. Er sei im rumänischen Siebenbürgen aufgewachsen, zur Zeit des ­Ceaușescu-Regimes. Vieles am heutigen Ungarn erinnere ihn an diese Zeit. Ob es mit Tisza wirklich besser werde, wisse er zwar nicht, aber einen Versuch sei es wert, sagt er.

Für Julia, 46, aus Budapest und ihre Freundin Katalin, 53, aus Göd sind das Demokratiedefizit und die Korruption im Land die größten Probleme. Sorgen bereiten ihnen auch die Schulen und das marode Gesundheitssystem. Magyar habe ihren Respekt vor allem mit seinem Durchhaltevermögen gewonnen, sagt Julia. Und sie sagt auch: „Unter normalen Umständen wäre er vermutlich nicht meine erste Wahl, aber das sind keine normalen Umstände.“

Mit etwa 20 Minuten Verspätung, tritt Péter Magyar auf die Bühne. Rund zwei Stunden spricht er, unterbrochen von einer kurzen Rede der Tisza-Kandidatin für den Wahlkreis Göd. Magyar spricht lange und ausführlich über die Fabrik und die Korruption im Land. Die staatlichen Investitionen in die Batterieindustrie will er gründlich prüfen, genauso die Einhaltung von Arbeitsschutzund Gesundheitsregeln. In einem Monat werde Ungarn wieder ein Rechtsstaat und eine Demokratie sein, verspricht er. Die Menge ist zufrieden, sie schwenkt Ungarn-Fahnen und die zwischenzeitlich verteilten Fackeln.

Nach seiner Rede bleibt Magyar noch rund 45 Minuten, bis alle Selfie-Jäger zum Zug gekommen sind. Trotz fortgeschrittener Uhrzeit und sinkender Temperaturen bleiben viele bis ganz zum Schluss. In der Hoffnung auf ein kurzes Interview mit Magyar reihen wir uns in die Schlange ein und sprechen dort noch mit Donát. Der 24-Jährige aus Szombathely (Steinamanger) studiert Jus in Budapest. Ihm gefalle an Magyar, dass er keine Angst vor öffentlichen Auftritten habe, während Orbán seine Wahlkampfveranstaltungen lieber vor ausgewähltem Publikum abhalte. Auch seine Prioritäten liegen bei Bildung, Gesundheit und Korruptionsbekämpfung. Erst einmal muss er sich aber mit einem hart erkämpften Foto begnügen. Und wir uns mit einem erwartbaren „No, no, no“ auf unsere Interviewanfrage – sowohl Tisza als auch Fidesz sprechen bis auf Weiteres nicht mit ausländischen Medien.