US-Angriff auf Venezuela: „Friedenspräsident“ Trump zieht in den Krieg

Die US-Angriffe auf Venezuela haben in Österreich parteiübergreifend Kritik ausgelöst. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) warnte vor einer weiteren Eskalation und rief alle Beteiligten zur Zurückhaltung sowie zur Wahrung des Völkerrechts auf. Österreich setze sich gemeinsam mit seinen EU-Partnern weiterhin für eine friedliche, demokratische Lösung auf Basis der UNO-Charta ein. Angesichts der militärischen Lage richtete das Außenministerium einen Krisenstab ein und sprach eine Reisewarnung für ganz Venezuela aus. Österreicherinnen und Österreicher wurden zur Registrierung aufgefordert; laut Außenministerium leben rund 750 Auslandsösterreicher im Land, eine weitere kleine Gruppe hält sich dort vorübergehend auf.

Meinl-Reisinger verwies zudem auf eine Stellungnahme der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, die zur Achtung des Völkerrechts aufrief und zuvor mit US-Außenminister Marco Rubio telefoniert hatte.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) verurteilte den bewaffneten Angriff der USA scharf und sprach von einer schweren Verletzung des Gewaltverbots der UNO-Charta. Es sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, Verstöße gegen das Völkerrecht klar zu benennen. Europa müsse ein Gegenmodell anbieten, das nicht auf dem Recht des Stärkeren basiere.

Auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler kritisierte den Angriff als klaren Bruch des Völkerrechts, der nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfe. Für Europa sei dies ein unmissverständliches Signal für Zusammenhalt und die Verteidigung des Völkerrechts. Mit Blick auf US-Präsident Donald Trump sprach sie von einem Widerspruch zwischen dessen Selbstinszenierung als Friedensbringer und den Bombardements auf ein souveränes Land.