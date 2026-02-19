Trumps Board of Peace: Was ist der Friedensrat und wer ist dabei?

Die Ursprünge des Board of Peace (BoP) liegen in der Nahostpolitik der Vereinigten Staaten. Im September 2025 schlug Donald Trump das Gremium erstmals im Rahmen eines 20-Punkte-Plans zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen vor. Das primäre Ziel bestand zunächst darin, eine internationale Aufsichtsstruktur für den Übergang von kriegerischen Handlungen zu einer stabilen Nachkriegsordnung zu schaffen.

Eine wesentliche völkerrechtliche Flankierung erhielt das Vorhaben am 17. November 2025, als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 2803 verabschiedete. Diese Resolution nannte das Board of Peace (deutsch: Friedensrat) namentlich als das Gremium, das mit der Überwachung des Gaza-Friedensplans betraut werden solle, und autorisierte die Entsendung einer Internationalen Stabilisierungstruppe (ISF).

Trotz dieser Einbettung in ein UN-Mandat entwickelte sich das Board of Peace schnell zu einer Institution, die weit über die Grenzen des Gazastreifens hinausreicht. Am Rande des 56. Weltwirtschaftsforums in Davos wurde am 22. Jänner 2026 die offizielle Gründungscharta unterzeichnet. In diesem Dokument wird das BoP als permanente internationale Organisation definiert, deren Mandat die Förderung von Stabilität und rechtmäßiger Gouvernanz in sämtlichen von Konflikten betroffenen oder bedrohten Regionen weltweit umfasst. Die Charta selbst verzichtet auffällig auf die Nennung von Gaza oder Israel, was den globalen Anspruch Trumps unterstreicht.