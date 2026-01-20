Trump will mit seinem „Friedensrat“ der UNO Konkurrenz machen

„Der Friedensrat ist eine internationale Organisation mit dem Ziel, in den von Konflikten betroffenen oder bedrohten Regionen Stabilität zu fördern, eine zuverlässige und legitime Regierungsführung wiederherzustellen und einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten“, heißt es in der achtseitigen Charta. Er werde „friedensstiftende Aufgaben im Einklang mit dem Völkerrecht wahrnehmen“.

Der „Friedensrat“ müsse „den Mut haben, sich von Ansätzen und Institutionen zu lösen, die allzu oft gescheitert sind“, ist in der Präambel zu lesen – ein deutlicher Seitenhieb auf die UNO, die Trump immer wieder kritisiert. Das Gremium werde „agiler und effizienter“ zur „Konsolidierung des Friedens“ beitragen.