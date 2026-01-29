Ronald Lauder: Der Kosmetik-Milliardär hinter Trumps Grönland-Idee

Im Jahr 2001 eröffnete Lauder die Neue Galerie in der Upper East Side von New York, ein Museum, das sich der Kunst aus Österreich und Deutschland aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts widmet. Das Herzstück der Sammlung ist Klimts Porträt von Adele Bloch-Bauer, das Lauder 2006 für 135 Millionen Dollar erwarb – damals der höchste Preis, der jemals für ein Gemälde gezahlt wurde.

Die Sammlung umfasst auch eine weltweit führende Auswahl von Werken Egon Schieles. Lauder setzt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten geraubt wurden. Seit 2007 ist er Präsident des Jüdischen Weltkongresses, der sich für die Interessen der Juden weltweit einsetzt. Im Jahr 2023 sagte er 25 Millionen Dollar für eine Kampagne gegen Antisemitismus zu.

Im November desselben Jahres tauchte Lauder in einem durchgesickerten Schreiben auf – verfasst vom Chef des Bergbauunternehmens TechMet an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gerichtet –, in dem er als Mitglied eines Konsortiums genannt wurde, das ein Lithiumlagerstätte in der Ukraine erschließen wollte. Trump hatte sich dafür interessiert, im Zuge eines möglichen Abkommens zur Beendigung des Kriegs Zugang zu ukrainischen Rohstoffen zu erhalten. Damals sagte Lauder, er habe mit Trump nicht über ukrainische Mineralien ­gesprochen, sondern „das Thema über viele Jahre hinweg bis heute mit Interessengruppen in den USA und der Ukraine diskutiert“.

Im März 2025 soll er fünf Millionen Dollar an Maga Inc, eine Spenden­organi­sation für Trump, gespendet haben. Im folgenden Monat soll Lauder einer der Gäste eines Candle-­LightDinners mit Trump gewesen sein, bei dem die Tickets jeweils eine Million Dollar kosteten erneut zugunsten von Maga Inc.