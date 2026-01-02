María Corina Machado: Die Überraschungssiegerin

Nur Stunden später – mitten in der norwegischen Nacht – ist es dann doch so weit: Die Friedensnobelpreisträgerin, seit elf Monaten untergetaucht, betritt den Balkon eines Hotels in Oslo und zeigt sich der jubelnden Menge. Sie wirft Kusshände, lächelt und stimmt – mit der Hand auf der Brust – in die venezolanische Nationalhymne ein.

„Ich bin heute hier, weil viele Männer und Frauen ihr Leben dafür riskiert haben“, sagt sie kurz darauf der BBC. „Ich bin in ihrem Namen und im Namen Millionen anonymer venezolanischer Helden hierhergekommen, um diesen Preis entgegenzunehmen und ihn zu ihnen zurückzubringen. Denn er gehört ihnen.“ Die Spuren der Strapazen sind ihr anzusehen – ebenso die Erleichterung, nach Jahren wieder mit ihrer Familie vereint zu sein.