Grönland: Das ist der Stand der Dinge

US-Präsident Donald Trump kündigt ein Rahmenabkommen zu Grönland an und verzichtet vorerst auf neue Strafzölle. NATO-Generalsekretär Mark Rutte betont, die Souveränitätsfrage sei kein Thema gewesen. Details der Vereinbarung bleiben vorerst unklar.
US-Präsident Donald Trump zufolge ist ein Rahmenabkommen für eine künftige Vereinbarung über Grönland erzielt worden. In der Folge würden die für den 1. Februar geplanten neuen US-Strafzölle nicht in Kraft treten, erklärte Trump am Mittwoch auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Die Einigung sei bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zustande gekommen und betreffe Grönland sowie die gesamte Arktisregion.
Welche Inhalte dieses Rahmenabkommen konkret umfasst, blieb offen. Trump sagte dem US-Sender CNBC, die Vereinbarung sei „für die Ewigkeit“, Details zu der „etwas komplexen“ Übereinkunft würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Rutte: Sicherheit der Arktis im Mittelpunkt
NATO-Generalsekretär Rutte erklärte, bei dem Gespräch mit Trump sei die Frage der Souveränität Grönlands nicht thematisiert worden. Im Mittelpunkt habe vielmehr die Sicherheit der Arktis gestanden. Dabei verwies Rutte auf zunehmende Aktivitäten Russlands und Chinas in der Region. Gegenüber Fox News sagte er, Trump konzentriere sich auf den Schutz der „riesigen arktischen Region“. Auch am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos sprach Rutte von einem produktiven Treffen, mahnte jedoch, dass noch viel Arbeit bevorstehe.
Nach Angaben einer Sprecherin des NATO-Generalsekretärs sollen sich die Gespräche unter den Bündnispartnern nun darauf konzentrieren, die Sicherheit in der Arktis durch gemeinsames Handeln zu gewährleisten. Besonders genannt wurden dabei die sieben arktischen NATO-Staaten USA, Kanada, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island.
Frederiksen pocht auf Souveränität
Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen pochte unterdessen auf die Souveränität ihres Landes. Man sei bereit, über sicherheitspolitische, wirtschaftliche und investitionsbezogene Fragen zu sprechen, nicht jedoch über territoriale Fragen, erklärte Frederiksen. Die Gespräche seien eng mit der grönländischen Regierung abgestimmt worden. Ziel bleibe es, die Sicherheit in der Arktis zu stärken, ohne die territoriale Integrität Dänemarks zu gefährden.
Frederiksen äußerte sich vor dem Hintergrund, dass Trump zuletzt von der Androhung Abstand genommen hatte, Grönland mit Gewalt in Besitz zu nehmen. Die Verhandlungen zwischen Dänemark, Grönland und den USA würden fortgesetzt, um zu verhindern, dass Russland oder China wirtschaftlichen oder militärischen Einfluss auf der Insel gewinnen.
Vertrag von 1951 soll neu verhandelt werden
Parallel dazu wurde bekannt, dass die USA und die NATO eine Neuverhandlung des Grönland-Vertrags von 1951 in Betracht ziehen. Das Abkommen regelt die US-Militärpräsenz auf der Insel und ermöglicht den USA bereits heute weitgehende militärische Aktivitäten in Abstimmung mit Dänemark und Grönland. Nach Angaben aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen sollen europäische Staaten künftig eine stärkere sicherheitspolitische Rolle in der Arktis übernehmen. Die USA betreiben auf Grönland den Militärstützpunkt Pituffik, der für die Raketenabwehr von Bedeutung ist.
Für Donnerstag ist zudem ein EU-Sondergipfel in Brüssel angesetzt, bei dem der Umgang mit den zuvor angekündigten US-Zöllen beraten werden soll. Trotz der Ankündigung Trumps, auf die Strafzölle zu verzichten, soll das Treffen wie geplant stattfinden.
Insider: Streit im Weißen Haus
Hinter den Kulissen kam es Insidern zufolge zu Spannungen innerhalb des Weißen Hauses über Trumps Kurs in der Grönland-Frage. Demnach setzten sich Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio für einen diplomatischen Mittelweg ein, während andere Berater eine härtere Linie nicht ausschließen wollten. Die ursprünglich angedrohten Strafzölle galten als zentrales Druckmittel in den Verhandlungen.