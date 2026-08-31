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Van der Bellen trifft in Tirol fünf Staatsoberhäupter

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Das letzte Sechsertreffen fand vergangenes Jahr in der Schweiz statt
©Afp, APA, FABRICE COFFRINI
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Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern zu einem Treffen in seine Heimat Tirol. Gestartet wird am Dienstag in Innsbruck, am Mittwoch geht es nach Alpbach, wo das Europäische Forum (EFA) stattfindet. Teilnehmen werden Belgiens König Philippe, Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, Großherzog Guillaume von Luxemburg und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin.

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Das Treffen - das erste dieser Art in Österreich nach jenem in Linz 2019 - findet unter dem Motto" Zusammenhalt in Europa" statt, wie die Präsidentschaftskanzlei im Vorfeld mitteilte. Die Zusammenkunft wird am späten Dienstagvormittag im Restaurant 1809 am Innsbrucker Bergisel beginnen. Dort ist ein gemeinsames Arbeitsmittagessen geplant. Dann geht es in luftige Höhen: Die teils royalen Staatsoberhäupter fahren nämlich auf den Stubaier Gletscher. Am Abend folgt dann Traditionelles: Der "Landesübliche Empfang" für die hohen Staatsgäste vor der Innsbrucker Hofburg.

Am Mittwoch wechselt man dann ins Tiroler Unterland und beehrt das derzeit laufende Europäische Forum Alpbach. Im dortigen Congress Centrum ist eine Arbeitssitzung zum themenverwandten EFA-Jahresmotto "How Europe wins" vorgesehen. Schließlich wollen sich die Oberhäupter noch mit Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus ihren jeweiligen Heimatländern austauschen. Das bisher letzte Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter hatte fast genau vor einem Jahr in Bad Ragaz im Kanton St. Gallen in der Schweiz stattgefunden.

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