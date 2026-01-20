Selenskyj schlägt Europa Aufbau einer gemeinsamen Armee vor

Ob Selenskyj selbst nach Davos reist, war noch nicht entschieden. Er machte seine Teilnahme am WEF von möglichen Vertragsunterzeichnungen oder weiteren Hilfszusagen abhängig. "Wenn die Dokumente fertig sind, dann wird es ein Treffen (mit US-Präsident Donald Trump) und eine Reise geben", sagte der Staatschef. Er werde auch reisen, wenn es Zusagen für weitere Unterstützung im Energiebereich oder zusätzliche Flugabwehrsysteme gebe. "Doch bisher habe ich in der Ukraine einen Auftrag und für mich ist es essenziell, hier alle Dienste zu koordinieren", fügte Selenskyj hinzu.

Zunächst sei er in Kiew geblieben, um sich um die Folgen eines neuen schweren Luftangriffs Russlands zu kümmern. Dieser habe über Nacht die Heizungsversorgung für etwa die Hälfte der Wohngebäude in der Hauptstadt lahmgelegt. Zudem habe es die Ukraine 80 Millionen Dollar gekostet, ihn abzuwehren. "Sicherlich habe ich mich in diesem Fall für die Ukraine entschieden, nicht für das Wirtschaftsforum, aber alles kann sich jeden Moment ändern", erklärte Selenskyj in dem Online-Chat. "Denn es ist für die Ukrainer sehr wichtig, diesen Krieg zu beenden."