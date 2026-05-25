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USA haben laut Rubio Iran solides Angebot vorgelegt

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Diplomatie bekommt Rubio zufolge "jede Chance"
©Afp, Julia Demaree Nikhinson, APA
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Die USA pochen im Konflikt mit dem Iran auf eine diplomatische Lösung, schließen aber laut US-Außenminister Marco Rubio andere Wege nicht aus. "Wir werden der Diplomatie jede Chance auf Erfolg geben, bevor wir die Alternativen prüfen", sagte Rubio. Entweder gebe es ein gutes Abkommen, oder man müsse auf andere Weise mit der Situation umgehen. Rubio zufolge liegt ein "ziemlich solides" Angebot auf dem Tisch.

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Dieses beziehe sich sowohl auf die Öffnung der Straße von Hormuz durch den Iran als auch auf zeitlich befristete Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Er hoffe, dass dies gelinge, sagte der Außenminister der Vereinigten Staaten.

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