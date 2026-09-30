US-Truppen vollständig aus dem Irak abgezogen

Das Ende der "Operation Inherent Resolve" stellt nach Einschätzung des irakischen Sicherheitsberaters Kassem al-Araji einen wichtigen Meilenstein dar. Das Ende der Mission bedeute nicht das Ende der Partnerschaft, sagte al-Araji der Staatsagentur INA zufolge. Sicherheits- und Geheimdienstkooperationen sollen demnach fortgesetzt werden.

Auf den Abzug hatten sich der Irak und die USA 2024 geeinigt. In den vergangenen Jahren waren nach Angaben des Pentagons noch rund 2.500 US-Soldaten im Irak stationiert. Zuletzt verblieben sie noch in Erbil in der Kurdenregion, an einem Stützpunkt in der Nähe des Flughafens von Bagdad und im Regierungsviertel der Hauptstadt, bekannt als Grüne Zone.