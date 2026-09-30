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Notfallsignal von Flydubai-Maschine auf Weg nach Tel Aviv

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Berichte über mögliche Entführung des Flugzeugs (Symbolbild)
©Afp, APA, GIUSEPPE CACACE
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Ein Flugzeug auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Tel Aviv hat nach israelischen Medienberichten ein Notfallsignal gesendet. Der Flieger von Flydubai habe einen international bekannten Code gesendet, der auf eine Entführung oder einen unrechtmäßigen Eingriff hinweise, berichtete die "Times of Israel". Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Das Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv sei über Saudi-Arabien abgedreht.

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Israelische Kampfjets seien unterwegs zu dem Flugzeug, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

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