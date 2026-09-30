Polnische Flughäfen wegen Angriffe auf Ukraine geschlossen

Russische Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hatten in der Nacht drei Menschenleben gefordert, darunter ein Kind. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, teilten ukrainische Behörden mit. In Kiew seien Brände ausgebrochen, von denen Wohnhäuser, ein Geschäft und ein Lagerhaus betroffen seien. Der Bürgermeister der Stadt, Witali Klitschko, teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, in einem Wohngebiet sei ein Feuer ausgebrochen.