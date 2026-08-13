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US-Richter weist Trump-Klage gegen Harvard ab

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US-Präsident blitzt ab
©APA/APA/AFP/JIM WATSON
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Ein US-Bundesrichter hat eine Klage der Regierung von Präsident Donald Trump gegen die Eliteuniversität Harvard wegen deren Umgang mit Antisemitismus-Vorwürfen abgewiesen. Richter Richard Stearns in Boston urteilte am Donnerstag, die Regierung habe nicht ausreichend nachgewiesen, dass Harvard gegen Bestimmungen des US-Bürgerrechtsgesetzes zum Schutz vor Diskriminierung verstoßen habe. Das US-Justizministerium hatte Harvard im März verklagt.

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Die Regierung warf der Universität vor, sie habe während pro-palästinensischer Proteste auf dem Campus im Jahr 2024 ein "feindliches Umfeld" für jüdische und israelische Studierende geduldet und sei nicht ausreichend gegen antisemitisches und anti-israelisches Verhalten eingeschritten.

Mit der Klage wollte die Regierung unter anderem erreichen, dass Harvard hohe Zuschüsse aus Bundesmitteln zurückzahlen muss und keine weiteren Gelder beanspruchen kann. Harvard erklärte, die Hochschule nehme den Schutz ihrer jüdischen und israelischen Studenten und Mitarbeiter ernst und habe verschiedene Maßnahmen gegen Antisemitismus ergriffen.

Trump geht seit seinem erneuten Amtsantritt massiv gegen Harvard und andere Hochschulen vor, die er als politisch linksgerichtet betrachtet. Seine Regierung versuchte unter anderem, Harvard Bundesmittel in Milliardenhöhe zu entziehen und die Aufnahme internationaler Studierender zu verhindern. Beide Vorstöße wurden gerichtlich weitgehend gestoppt.

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