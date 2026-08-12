Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hört auf

Leavitt werde nun eine seiner "wichtigsten externen Beraterinnen" und eine "einflussreiche Stimme innerhalb der Republikanischen Partei" sein, betonte Trump. Die Nachfolge im Weißen Haus war zunächst unklar. In Leavitts Babypause von April bis Juli hatte ihre erste Stellvertreterin Anna Kelly die Pressebriefings im US-Regierungszentrum geleitet.

Leavitt ist die bisher jüngste Pressesprecherin des Weißen Hauses. Sie ist mit dem 32 Jahre älteren Immobilienunternehmer Nicholas Riccio verheiratet. Ihr Sohn Nicholas war im Juli 2024 während des Präsidentschaftswahlkampfs von Trump auf die Welt gekommen. Damals kehrte sie schon wenige Tage nach der Geburt auf ihren Posten zurück.

Leavitt ist bei Medienvertretern umstritten. Sie greift bei ihren Briefings im Weißen Haus regelmäßig Journalistinnen und Journalisten an und wirft ihnen bei kritischer Berichterstattung über Präsident Trump "Lügen" und Verbreitung von "Fake News" vor. Unter ihrer Leitung wurde der Zugang für eine Reihe renommierter Medien eingeschränkt, dafür wurden Trump-freundliche Influencer und Podcaster in den Pool aufgenommen. Von dem Ausschluss betroffen war unter anderem die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP).