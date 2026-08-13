Stromausfall auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

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Die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Drohnenangriffen der Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut ohne Strom. Die Stadt sei wegen eines massiven ukrainischen Angriffs von der Stromversorgung abgeschnitten, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass mit. Die Armee wehre einen ukrainischen Angriff ab. Derzeit begutachteten Experten die Schäden.

von APA