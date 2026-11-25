Der US-Sender CNN zeigte einen Bericht der Sprengung, die kilometerweit zu sehen war. Wie die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtete, wurde der Plan für die Sprengung erst wenige Tage im Voraus bekanntgegeben. Behördenvertreter erklärten, die Fässer seien in einem schlechten Zustand und es bestehe die Gefahr, dass sie bei sinkenden Temperaturen unkontrolliert explodieren könnten. Die plötzliche Ankündigung löste Bedenken hinsichtlich möglicher Gesundheits- und Umweltauswirkungen sowie wegen des Mangels an Informationen aus.

Die Verantwortlichen bezeichneten die Aktion als Erfolg. Alle fünf Tonnen Bleiazid seien in der Iowa Army Ammunition Plant in Middletown erfolgreich vernichtet worden, erklärte Generalmajor Eric Shirley, der die Operation der Armee leitete, auf einer Pressekonferenz. EPA-Luftmessstationen meldeten, dass in der Luft rund um die Anlage kein Blei nachweisbar sei. Das Risiko für die umliegenden Gemeinden sei "so weit wie menschlich möglich auf nahezu Null reduziert worden", sagte Shirley laut AP.

Dennoch planen die Behörden, in den kommenden Tagen und Wochen weitere Untersuchungen durchzuführen. Auch unabhängige Forscher beabsichtigen, umfangreiche Umweltuntersuchungen an Wasserquellen, landwirtschaftlichen Betrieben, Wohnhäusern und Spielplätzen durchzuführen. Blei ist ein Schwermetall, das in jeder Konzentration gesundheitsschädlich ist und insbesondere für Kinder und Schwangere eine Gefahr darstellt.

(S E R V I C E - CNN-Bilder der Explosion - https://go.apa.at/MEZsJfIf)