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US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer tritt zurück

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Nach 13 Monaten im Amt geht es in die Privatwirtschaft
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Die US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer tritt zurück. Sie werde in die Privatwirtschaft wechseln, erklärte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, am Montag. Er lobte die "phänomenale" Arbeit der Ministerin. Chavez-DeRemers 13-monatige Amtszeit wurde allerdings von einer Reihe von Skandalen überschattet. Sie ist die dritte Ministerin, die binnen weniger Wochen aus der Regierung von US-Präsident Donald Trump ausscheidet.

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Anfang März hatte Trump die umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem abberufen. Noem war nach der Tötung von zwei US-Bürgern durch Bundeseinsatzkräfte in Minneapolis massiv unter Druck geraten.

Knapp einen Monat später musste die im Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in die Kritik geratene Justizministerin Pam Bondi ihren Posten räumen. Berichten zufolge war Bondi bei Trump unter anderem wegen ihres Umgangs mit den Epstein-Akten in Ungnade gefallen. Zudem war der Präsident demnach frustriert, weil die Justizministerin nicht hart genug gegen seine Widersacher vorgegangen sei.

(FILES) US Secretary of Labor Lori Chavez-DeRemer speaks before US Vice President JD Vance during a visit to a precision metal stamping facility in Howell, Michigan, on September 17, 2025. US Secretary of Labor Lori Chavez-DeRemer is to leave her job, the White House said on April 20, 2026 departing after a tenure beset by a series of ethics scandals and becoming the third woman to leave President Donald Trump's cabinet. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)

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