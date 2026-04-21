US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer tritt zurück

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Anfang März hatte Trump die umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem abberufen. Noem war nach der Tötung von zwei US-Bürgern durch Bundeseinsatzkräfte in Minneapolis massiv unter Druck geraten.
Knapp einen Monat später musste die im Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in die Kritik geratene Justizministerin Pam Bondi ihren Posten räumen. Berichten zufolge war Bondi bei Trump unter anderem wegen ihres Umgangs mit den Epstein-Akten in Ungnade gefallen. Zudem war der Präsident demnach frustriert, weil die Justizministerin nicht hart genug gegen seine Widersacher vorgegangen sei.
(FILES) US Secretary of Labor Lori Chavez-DeRemer speaks before US Vice President JD Vance during a visit to a precision metal stamping facility in Howell, Michigan, on September 17, 2025. US Secretary of Labor Lori Chavez-DeRemer is to leave her job, the White House said on April 20, 2026 departing after a tenure beset by a series of ethics scandals and becoming the third woman to leave President Donald Trump's cabinet. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)