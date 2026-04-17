2nd Opinion: Die EU kann es nicht

Viktor Orbán hat die ungarischen Parlamentswahl verloren, nachdem er 16 Jahre lang als Ministerpräsident einen ziemlich konsequenten, Kritiker pflegten zu sagen, national-autoritären Kurs gefahren war. Dieser Kurs war bei den Ungarn beliebter als bei den Partnerstaaten in der europäischen Union, und ein wirkliches Menetekel war er für die EU-Institutionen in Brüssel.

Was Orbán tat und sagte, widersprach in fast allem der Art und dem Inhalt dessen, was die gegenwärtigen Verantwortlichen in der Europäischen Union für richtig halten, die freilich nicht auf eine Legitimation durch allgemeine freie Wahlen verweisen können. Wohl auch deshalb gehörte es in Brüssel und in den meisten europäischen Hauptstädten zum guten Ton, zwischen den Zeilen durchklingen zu lassen, dass es auch mit der ­Legitimation des Orbán-Regimes nicht weit her sei, weil es mit der demokratischen Zweidrittelmehrheit, über die es verfügte, eigentlich die Demokratie ausgehebelt habe.

Und dort, wo es die Orbán-Leute nicht selbst zustande brächten, würden wohl die allseits bekannten russischen Bot-Fabriken und Geheimdienstler ihren Beitrag zum ewigen Leben des Putin-­freundlichen Regimes leisten.