Ungarn: Wie Orbán das Wahlsystem zu seinen Gunsten formte

Nachdem Orbán 2010 zum zweiten Mal an die Macht kam, wurde das ungarische Wahlsystem verändert. Seither wurde die Anordnung der Wahlkreise zwei Mal überarbeitet und bevorzugt jetzt ländliche Regionen mit älterer Bevölkerung zum Nachteil urbaner Zentren wie der Hauptstadt Budapest, einer Hochburg der Opposition.

Ungarn hat seit den ersten freien Wahlen nach Ende des Kommunismus 1990 ein Mischsystem aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht. Orbán ließ mit einer Wahlrechtsreform das Ein-Kammern-Parlament ab der Parlamentswahl 2014 von 386 auf 199 Sitze verkleinern und erhöhte gleichzeitig den Anteil der Mandate, die über Einzelwahlkreise vergeben werden. Zudem wurde der zweite Wahlgang in den Wahlkreisen zugunsten eines First-past-the-post-Systems abgeschafft, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. 106 Sitze im Parlament werden nun in den Einzelwahlkreisen vergeben. Eine Parteiliste muss mehr als fünf Prozent der Stimmen erhalten, um für die nächsten vier Jahre ins Parlament einziehen zu können.

Die im Parlament vertretenen Abgeordneten ethnischer Minderheiten wie die der Roma oder auch der Ungarndeutschen benötigen weniger Stimmen als andere Parlamentarier, um ein Mandat zu erringen. Traditionell neigen sie dazu, die amtierende Regierung zu unterstützen.

Angehörige ungarischer Minderheiten in den umliegenden Ländern wie Serbien oder Rumänien können per Briefwahl wählen. Orbán gewann ihre Sympathien, indem er ihnen vereinfachte Einbürgerungen ermöglichte. Im Ausland lebenden ungarischen Staatsbürgern, die auch in Ungarn eine Wohnadresse haben, ist die Briefwahl hingegen verwehrt. Sie gelten im Allgemeinen eher als eher Orbán-kritisch. Sorgen bereiten Analysten auch, dass die Wahllisten womöglich nicht mehr auf dem neuesten Stand sind.