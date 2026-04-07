Viktor Orbán: Alles für die Macht

Ende Januar startete die Gruppe eine Kampagne mit der Behauptung, Péter Magyar würde heimlich 16,7 Millionen Euro an EU-Hilfsgeldern für die Ukraine für sich abzweigen. Die Geschichte wurde mittels eines Videos und eines Artikels auf der Website „Euro­pean Center for Investigative Journalism“ verbreitet – eine solche Organisation existiert nicht. Daten aus einem Domainregister zeigen außerdem, dass die Website erst neun Tage zuvor erstellt wurde. Am 4. Februar tauchte dann eine zweite Kampagne auf. Nun sollte Magyar gleich 40 Millionen Euro an Hilfsgeldern abgezweigt haben. Wieder wurden ein Video und ein Artikel verbreitet, diesmal über eine angebliche Website der Times of Ukraine – auch diese Website war gefälscht und wurde erst Tage zuvor registriert.

Die Kampagnen passen zur Kontroverse um die Anhaltung eines Geldtransporters Anfang März. Im Rahmen eines routinemäßigen Banktransfers sollten damit gut 70 Millionen Euro in Bargeld und Goldbarren von der österreichischen Raiffeisenbank an die ukrainische Oschadbank geliefert werden. Der Transporter wurde auf einem ungarischen Rastplatz angehalten. Die Fahrer des Transporters wurden zwischenzeitlich festgehalten. Laut ihren Aussagen auf einer Pressekonferenz der Oschadbank wurden ihnen Handschellen angelegt und eine unbekannte Substanz gespritzt. Das Geld und Gold hat Ungarn bis heute nicht wieder freigegeben. Der ungarische Verkehrsminister János Lázár sagte, man wolle nun prüfen, ob nichts von dem Geld in Ungarn „heruntergefallen“ sei – eine Anspielung auf die auch in den Desinformationskampagnen erhobenen Vorwürfe, dass Magyar Ukraine-Hilfsgelder abzweigen würde. Auch auf Social-Media-Kanälen von FPÖ und AfD war von „dubiosen Geldtransporten“ die Rede.

Eine dritte Kampagne, gestartet am 21. Februar, verbreitet falsche Pädophilie-Vorwürfe gegen den evangelikalen Priester Gábor Iványi. Er tritt immer wieder Orbán-kritisch auf. Wieder werden ein Video und ein Artikel verbreitet, die Quelle ist eine angebliche ungarische Investigativplattform namens Oknyomozó Riport, die offenbar drei Tage vor Veröffentlichung der Kampagne „gegründet“ wurde.