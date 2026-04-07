Ungarns Außenminister als Moskaus Maulwurf in Brüssel

Tatsächlich empfing der neue russische Ministerpräsident Michail Mischustin Peter Pellegrini nur zwei Tage vor der Wahl in Moskau – als ersten EU-Regierungschef. Die Wahl verlor Pellegrinis Regierung trotzdem, die kommende rechtsliberale Regierung unterstützte die Ukraine dann massiv mit Waffenlieferungen. Das ließ Russland nicht auf sich sitzen: „Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 wurde die Slowakei zum Hauptziel russischer Propagandakampagnen in der EU“, sagte der Soziologe Michal Vašečka der slowakischen Investigativplattform ICJK. Mit Erfolg: Die Ukraine sei schuld an der russischen Invasion, fanden im Mai 2023 mehr als die Hälfte der Slowakinnen und Slowaken laut einer Umfrage des Institutes Globsec. Nur 40 Prozent sahen Russland in der Verantwortung – der niedrigste Wert in allen acht zentraleuropäischen Staaten, in denen die Umfrage durchgeführt wurde. 2023 wurde die rechtsliberale Regierung abgewählt, heute ist wieder das prorussische Lager mit Fico und Pellegrini am Ruder.

Szijjártó hat mittlerweile selbst zugegeben, vor und nach EU-Treffen regelmäßig mit Lawrow zu telefonieren. Auf einer Wahlkampfveranstaltung sagte er, Entscheidungen auf EU-Ebene in den Bereichen Energie, Autoindustrie und Sicherheit würden auch Ungarns Beziehungen zu „Partnern“ außerhalb der EU betreffen. Diplomatie bedeute eben, „mit den Anführern anderer Staaten zu sprechen“.

Vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass die ungarische Regierung Szabolcs Panyi angezeigt hat. Der Vorwurf: Spionage.