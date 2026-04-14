Vor 70 Jahren trat Österreich dem Europarat bei

An der Menschenrechtskonvention (EMRK) gibt es jedoch vermehrt Kritik. Neun Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), forderten Änderungen in der EGMR-Spruchpraxis im Migrationsbereich. „Wir sollten auf nationaler Ebene mehr Spielraum haben, um zu entscheiden, wann wir kriminelle Ausländer ausweisen“, hieß es in einem Offenen Brief im vergangenen Mai. Genannt wurden etwa Fälle von schweren Gewaltverbrechen oder Drogenkriminalität. Die Unterzeichner betonten weiters, die Staaten müssten in der Lage sein, wirksame Maßnahmen gegen feindliche Staaten zu ergreifen, die durch die Instrumentalisierung von Migranten versuchten, „unsere Werte und Rechte gegen uns zu verwenden“.

Angesichts der Kritik an der Interpretation der Konvention durch den EGMR habe man einen guten Weg gefunden, sagte Bayr unlängst gegenüber der APA. Anstelle einer Veränderung der Konvention solle im Mai bei einer Sitzung der Außenminister der Europaratsmitgliedstaaten in Chișinău eine politische Deklaration beschlossen werden, kündigte sie an. Damit solle deutlich gemacht werden, dass es bei Migration Probleme gebe und Mechanismen gefunden werden müssen, um Menschen, die schwere Straftaten gemacht hätten, loswerden zu können, ohne dabei gegen das Verbot der Zurückweisung in Staaten zu verstoßen, in denen Flüchtlingen Verfolgung droht, oder das Recht auf Familienleben abzuschwächen.

Eine weitere berühmte Konvention des Europarats ist die Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention stuft Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt als Menschenrechtsverletzung ein. Zudem werden darin politische und rechtliche Maßnahmen definiert, mit denen die Unterzeichnerstaaten einen europaweit einheitlichen Rahmen für Prävention, Opferschutz und Strafverfolgung schaffen sollen. Doch auch diese Konvention ist nicht unumstritten: Die Türkei hatte der Konvention 2021 den Rücken gekehrt. Auch die lettische Regierung wollte austreten, das scheiterte jedoch an einem Veto des Staatspräsidenten.