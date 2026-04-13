Ungarn nach Orbán: Was der Machtwechsel für Regierung, EU und Wirtschaft bedeutet

Nach 16 Jahren endet die Ära von Viktor Orbán. Mit 53,2 Prozent der Stimmen und 138 von 199 Mandaten erreicht Magyars TISZA-Partei eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Damit verfügt sie über die Möglichkeit, Verfassungsgesetze zu ändern und zentrale Institutionen neu zu besetzen.

„Wir haben gewonnen! Der Diebstahl hat ein Ende!“, sagt die 63-jährige Aktivistin Judit. Gemeint ist die aus ihrer Sicht systematische Begünstigung regierungsnaher Akteure bei öffentlichen Aufträgen unter Orbán. Magyar hat angekündigt, diese Praktiken zu beenden – unter anderem durch einen Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft.