Wie sieht Berlin Österreichs Diplomatie?

Welche politische oder gesellschaftliche Debatte wird in Österreich völlig anders geführt als in Deutschland?

Schwer zu sagen. Ich glaube, dass vor dem Hintergrund der außenpolitischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich Österreich bewegt – Stichwort Neutralität – hierzulande bestimmte Diskussionen notwendigerweise anders verlaufen müssen. Österreich ist politisch ein starker Unterstützer der Ukraine, was wir aus deutscher Perspektive sehr begrüßen. Gleichwohl hat das Ganze dort seine Grenzen, wo Fragen der Neutralität berührt sind. Dort bemerkt man Unterschiede in der Diskussion. Ich nehme aber wahr, dass die Neutralitätsdebatte in den letzten anderthalb bis zwei Jahren etwas lauter geworden ist. Nicht über die Grundsatzfrage Neutralität ja oder nein, sondern über die Frage, wie man auch als neutraler Staat seine Sicherheit gewährleisten kann.

Wie blicken Sie auf die Neutralitätsdebatte? Die harte Zuschreibung ist ja, Österreich ist Trittbrettfahrer.

Meine Wortwahl wäre das nicht. Wir respektieren die österreichische Neutralität. Eine Diskussion darüber muss im Land selbst entstehen und hier geführt werden. Aber entscheidend ist, dass in der veränderten sicherheitspolitischen Lage in Europa jedes Land aus wohlverstandenem Eigeninteresse daran gelegen sein sollte, darüber nachzudenken, wie es sich in puncto Sicherheit aufstellt.

Eine andere Debatte ist die der Brandmauer, die wir in Deutschland sehr intensiv führen. In Österreich wurden Koalitionsgespräche mit der FPÖ geführt. Wie blicken Sie darauf?

Wir wissen um die Parteien- und Parlamentsgeschichte in Österreich. Sie weisen zu Recht darauf hin, dass die FPÖ im hiesigen politischen System eine andere Rolle spielt als etwa die AfD in Deutschland. Sie war mehrfach an der Bundesregierung beteiligt, stellt aktuell einen Landeshauptmann. Aber seit dem Ausscheiden der FPÖ aus der Regierung hat es in dieser Partei auch Veränderungen gegeben, die dazu führen, dass aus Deutschland genauer hingeguckt wird – Stichwort Radikalisierungstendenzen. Die FPÖ von heute wird in Deutschland anders eingeschätzt, als die FPÖ von vor zehn Jahren. In Deutschland ist die Sache insofern sehr klar, weil alle politischen Akteure der Mitte eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen.

Österreich vergleicht sich gern mit Deutschland, aber Deutschland weniger mit Österreich. Ihre diplomatische Antwort darauf?

Es gibt Themen – beispielsweise Digitalisierung – da kann Deutschland einiges von Österreich lernen. Auch wenn der Unterschied in der Bevölkerungsanzahl schon ins Gewicht fällt. Im Bereich der erneuerbaren Energien hat Österreich eine Vorreiterrolle, gerade was die Strom­erzeugung mit Wasser, Windkraft und Photovoltaik angeht.

Und umgekehrt?

Die politische Debatte ist in Österreich an der einen oder anderen Stelle schon sehr zugespitzt. Solche Debatten kennen wir sicher auch aus Deutschland, aber man lässt sich bei uns vielleicht stärker darauf ein, die Themen mit etwas mehr Ruhe zu diskutieren. Auch schwierige Fragen.

Wie erleben Sie das österreichische Pendeln zwischen sehr selbstbewusst und sehr selbst zweifelnd?

Dazu besteht kein Anlass. Das Land und die Menschen haben allen Grund zu Selbstbewusstsein und Zuversicht.

Ralf Rangnick*, unser berühmtester Deutscher in Österreich, wird mit sehr viel Wohlwollen aufgenommen. Was macht er anders in Ihren Augen?

(lacht) Ich hoffe, er ist nicht der Einzige, der mit Wohlwollen aufgenommen wird. Ralf Rangnick nimmt seine Aufgabe sehr professionell wahr. Das wird sehr geschätzt. Ebenso seine Klarheit und seine Überzeugungen – fußballerisch und auch jenseits des Platzes. Er ist dafür bekannt, dass er auch zu gesellschaftlichen Themen Haltung zeigt. Das wird offensichtlich nicht negativ aufgenommen.