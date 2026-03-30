Zwischen Brüdern, Vätern und Tätern

Auch abseits der Fernandes-Ulmen-Causa ist es, das macht ein Blick in die Berichterstattung der letzten Wochen klar, kein gutes Jahr für Männer: Gegen den Sänger Christopher Seiler laufen Ermittlungen, wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung räumte der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann seinen Posten und ein Tischtennis-Trainer soll sich anzüglich gegenüber Jugendlichen verhalten und sich zu ihnen ins Bett gelegt haben. Und all das, nachdem der Fall Gisèle Pelicot und die Enthüllungen der Epstein-Files doch gerade erst die Welt erschüttert haben. Was Männer tun, ist manchmal gut, aber oft ist es eben ein Problem und ein unsichtbares noch dazu. Vorletzten Donnerstag hat sich das (vorerst) geändert.

In der Recherche von Der Spiegel erhebt Collien Fernandes schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Partner. Sie spricht davon, „virtuell vergewaltigt“ worden zu sein von ihm. Nach Darstellung von Fernandes soll Christian Ulmen jahrelang manipulierte, teils pornografische Bilder und Videos von ihr an andere Männer verschickt haben. In einigen Fällen habe er zudem Telefonsex geführt – mutmaßlich unter ihrem Namen und ohne ihr Wissen. Ulmen selbst wollte sich nicht dazu äußern. Sein Anwalt Christian Schertz weist die Anschuldigungen zurück und bezeichnet sie als „unwahre Tatsachen“.