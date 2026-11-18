Dadurch werde auch indischer Erfindungsgeist bei der Bewältigung globaler Umweltprobleme hervorgehoben, schrieb Modi, der das Thronfolgerpaar nach der Rückkehr von einem Besuch in den Philippinen empfing. Ein Thema waren auch die britisch-indischen Beziehungen. Er freue sich darauf, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen beiden Seiten weiter ausbauen zu können, so Modi weiter.

Am Dienstagabend wurden in Anwesenheit des Thronfolgerpaars die diesjährigen Earthshot-Umweltpreise der Königlichen Stiftung von William in der Wirtschaftsmetropole Mumbai verliehen, wo der Prinz und die Prinzessin den größten Teil ihres Besuchs verbrachten. Wie jedes Jahr wurden fünf Gewinnerprojekte ausgezeichnet, die jeweils eine Million Pfund (1,2 Millionen Euro) erhalten, um ihre Ideen weltweit auszubauen.

Unter anderem geht das Geld an den Himalaya-Staat Bhutan für seine Bemühungen um den Naturschutz sowie den größten indischen Hersteller von Dreirädern für den Personen- und Warentransport Mahindra Last Mile Mobility. Das Unternehmen bildet unter anderem Frauen aus, um elektrische Dreiräder zu fahren und zu reparieren.

Für Kate war es die erste Fernreise im Auftrag der Krone seit ihrer Krebserkrankung. Diese hatte sie im Frühjahr 2024 öffentlich gemacht. Danach musste sie sich monatelang behandeln lassen.