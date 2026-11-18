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Am 3. November eroberten die Demokraten bei den Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Der 56-Jährige wäre dann einer der mächtigsten Gegenspieler des republikanischen Präsidenten Donald Trump. Der ab nächstem Jahr demokratisch geführte Kongress dürfte Trump das Regieren bis zur Präsidentschaftswahl 2028 erheblich erschweren.
Noch sind nicht alle Mandate geklärt, aber es steht bereits fest, dass die Demokraten künftig auf mindestens 257 Sitze im Repräsentantenhaus kommen. Für seine Wahl benötigt Jeffries mindestens 218 Stimmen. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses steht in der Nachfolgeregelung für das Präsidentenamt an zweiter Stelle.
Sollte also der amtierende Präsident vorzeitig ausscheiden, käme zunächst der Vizepräsident zum Zug. Danach würde der Speaker of the House folgen.
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 17: U.S. House Minority Leader Hakeem Jeffries (D-NY) speaks during a news conference in the U.S. Capitol on November 17, 2026 in Washington, DC. Jeffries spoke on a range of topics including the upcoming leadership elections for the House Democrats. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)