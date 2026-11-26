Ebenso hätten sie betont, "wie wichtig es ist, so schnell wie möglich eine friedliche Beilegung des Krieges zu erreichen". Trump hatte Rutte am Mittwoch auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen. Vor seinem Treffen mit dem US-Präsidenten hatte Rutte für einen harten Kurs gegenüber dem russischen Staatschef Wladimir Putin plädiert.

Trump hatte Putin bei einem Dreiergipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor rund einer Woche als seinen "Freund" bezeichnet. NATO-Länder wie Deutschland sehen die Annäherung des US-Präsidenten an den Kremlchef mit Argwohn. Sie fürchten, Trump könne Zugeständnisse an Russland machen, um eine Friedenslösung in der Ukraine zu erreichen.

Der NATO-Generalsekretär hatte erst zu Wochenbeginn den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin getroffen. Dabei kritisierte Rutte die jüngsten Sicherheitsbedrohungen in Polen und anderen europäischen Ländern, die Russland zugeschrieben werden. Merz zeigte sich zudem schockiert über Berichte, nach denen Russland die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum plant.