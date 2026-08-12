ABO

Israelische Soldaten stoßen mit jüdischen Siedlern zusammen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die israelische Armee hat radikale Siedler, die seit Tagen eine palästinensische Familie in einem abgelegenen Haus bedrängen, bisher nicht gestoppt. Das Militär hatte zuvor zwar mitgeteilt, man gehe gegen die Siedler vor, die Zugänge zu dem Haus etwa mit großen Steinen blockiert haben. Am Nachmittag hieß es jedoch lediglich, die Bemühungen gingen weiter. Generalstabschef Ejal Zamir habe nun eine "Verstärkung des Sektors durch ein zusätzliches Infanteriebataillon" angeordnet.

von

Israelische Medien berichteten am Morgen von Zusammenstößen zwischen Siedlern und Sicherheitskräften in dem Dorf Qusra. Das israelische Militär teilte mit, die Grenzpolizei habe ein Zelt der Siedler in der Nähe des Hauses geräumt und bemühe sich darum, die Siedler aus dem Gebiet abzudrängen. Die betroffenen Palästinenser sagten laut Medienberichten kürzlich, sie wollten ihr Haus trotz der Belästigungen nicht verlassen. Berichten zufolge sind auch zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren Teil der Familie.

Israelischen Medien zufolge kamen kürzlich mehrere israelische Soldaten zu dem Außenposten der Siedler in Qusra. Allerdings beteten sie lediglich mit den Siedlern und ließen sie sonst gewähren. Israels Streitkräfte kündigten nun disziplinarische Maßnahmen gegen diese Soldaten an.

Bereits im vergangenen Monat kam es Berichten der "Times of Israel" und der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge in einem nahe gelegenen Dorf zu einem ähnlichen Vorfall. Dort habe die Familie ihr Haus verlassen, nachdem Siedler sie wochenlang bedrängt hatten. Inzwischen halten sich demnach die Siedler in dem Haus der Palästinenser auf.

In den vergangenen Jahren haben Gewalttaten israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland zugenommen. Dem israelischen Militär wird immer wieder vorgeworfen, es gehe nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vor. Es gibt kaum Berichte darüber, dass Siedler nach Attacken zur Rechenschaft gezogen werden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Waffenruhe Iran-USA soll verlängert werden
Politik
Waffenruhe Iran-USA soll verlängert werden
Marokko warnt vor erneutem Migrationssturm nach Ceuta
Politik
Marokko warnt vor erneutem Migrationssturm nach Ceuta
Ukraine und Russland greifen Häfen an
Politik
Ukraine und Russland greifen Häfen an
UNESCO: Schulverbot trifft 2,4 Millionen afghanische Mädchen
Technik
UNESCO: Schulverbot trifft 2,4 Millionen afghanische Mädchen
Politik
US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman
Politik
Russland lässt inhaftierten US-Bürger Gilman frei
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER