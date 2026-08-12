ABO

Marokko warnt vor erneutem Migrationssturm nach Ceuta

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Spanische Soldaten beobachten die Grenze zu Ceuta
©APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Marokko hat eine Gruppe von Menschen festgenommen, die im Verdacht stehen, zu neuen Versuchen der illegalen Einreise in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla angestiftet zu haben. Das teilte das marokkanische Innenministerium mit. In den vergangenen Tagen seien anonyme Beiträge und Nachrichten überwacht worden, die in den sozialen Medien Aufrufe zu gemeinsamen Massenüberquerungen am 15. August verbreiten, hieß es.

von

Das Ministerium bezeichnete die Aufrufe als gefährlich und forderte die Bevölkerung dazu auf, "verdächtigen und irreführenden Aufrufen" nicht zu folgen. Die Anstiftungen seien nach marokkanischem Recht strafbar, hieß es. Die Behörden hätten alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um illegale Grenzübertritte zu verhindern, so das Ministerium.

Auch gegen Menschen, die solche Aufrufe online verbreiten, sollen demnach rechtliche Schritte eingeleitet werden. Wie viele Personen genau festgenommen wurden oder wann die Festnahmen stattfanden, teilte das Ministerium nicht mit.

Das marokkanische Ministerium betonte zudem, dass die Bekämpfung der irregulären Migration und von Menschenhandelsnetzwerken eine engere Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Ländern erfordere. So forderte das Land Spanien dazu auf, die Verfahren zur Rückführung unbegleiteter marokkanischer Minderjähriger, die sich derzeit in Ceuta aufhalten, zu ihren Familien in Marokko zu beschleunigen. Das Wohl der Kinder sei zu wahren, doch administrative und rechtliche Hindernisse müssten so schnell wie möglich beseitigt werden.

Das Ministerium erneuerte zudem seine Forderung nach der Nutzung eines Mechanismus, der sofortige Rückführungen ermöglicht. Frühere Erfahrungen hätten dessen Wirksamkeit bei der Bekämpfung irregulärer Migration und der Unterstützung von Einsätzen vor Ort gezeigt.

Beim Migrantenansturm auf Ceuta waren Ende Juli nach Angaben der spanischen Regierung rund 80.000 Menschen in die Exklave gelangt. Marokko selbst hatte die Zahl der Ankünfte mit rund 40.000 angegeben. 83 Menschen kamen ums Leben. Der Ansturm löste eine Debatte über den Schutz der Außengrenzen der EU und die Verantwortung Spaniens aus.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ukraine und Russland greifen Häfen an
Politik
Ukraine und Russland greifen Häfen an
UNESCO: Schulverbot trifft 2,4 Millionen afghanische Mädchen
Technik
UNESCO: Schulverbot trifft 2,4 Millionen afghanische Mädchen
Politik
US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman
Politik
Russland lässt inhaftierten US-Bürger Gilman frei
Ungarns künftiger Staatspräsident Baka (Archivbild)
Politik
Ex-Höchstrichter Baka neuer ungarischer Staatspräsident
Brand in Saporischschja nach russischem Angriff
Politik
Tote durch russische Angriffe in der Ukraine
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER