Der Trump-Trend als Medien-Macht-Modell

Als Zeitungen noch sexy waren und Journalismus ein Traumberuf, hießen CEOs Vorstandsvorsitzende, waren aber schon die mächtigeren Gegenpole der Chefredakteure. Sie bemühten nicht den Schmäh von „Augenhöhe“, sondern diktierten: „Wirtschaftlicher Erfolg sichert redaktionelle Unabhängigkeit.“

Dieser Leitsatz wirkt wie ein heimlicher Pate für den aktuellen amerikanischen Irrwitz, der mehr europäischen Politikern als Vorbild dient, als sich die Demokratien rund um sie eingestehen. Die Kaltstellung von Talkshow-Comedians wie Jimmy Kimmel (wenn auch bloß kurzzeitig) und Stephen Colbert ist nur die Spitze eines Eisbergs, unter dessen Wasserlinie Donald Trump die New York Times auf 15 und das Wall Street Journal auf zehn Milliarden Dollar Schadenersatz wegen missliebiger Artikel klagt. Brandon Carr, Freund des Präsidenten und Chef der Medienbehörde FCC, lässt diese indes gegen ABC, CBS und NBC, die großen drei des privaten traditionellen US-Fernsehens ermitteln und droht mit Lizenzentzug.